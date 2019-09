Il progetto SPORT IN DARSENA è la grande festa di tutte le società sportive della città di Ravenna organizzata dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con il CONI e il Comune di Ravenna che dal 26 al 29 settembre si svolge in Darsena di città tra la banchina e Darsena PopUp che ospita il cuore della manifestazione. L’obiettivo dell’evento è contribuire a diffondere la cultura sportiva aiutando la città a rivalorizzare un’area delicata ed in movimento come la darsena di città.