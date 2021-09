Martedì 14 settembre, dalle 18, negli spazi del Pavaglione di Lugo tornerà l’evento “Sport e volontariato in piazza”, l’occasione per tornare ad incontrare le associazioni sportive e di volontariato del territorio, scoprire progetti e programmi del nuovo anno, in questo momento di ripartenza. Le associazioni saranno presenti fino alle 22.30 con i loro banchetti informativi.

Parteciperanno le associazioni, società sportive senza fine di lucro ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed associazioni di volontariato (ex: asd, pol, ssd, aps, ecc) con sede nel Comune di Lugo. Saranno allestiti tavoli al fine di pubblicizzare le varie attività con la sola esposizione orale e mediante immagini e/o volantini.

L’obiettivo della manifestazione è presentare il progetto di AICE (Associazione italiana contro l’epilessia) che mette a disposizione un pulmino per le famiglie con disabili. Il progetto è realizzato con la collaborazione di Rotary Lugo, La Bcc Credito Cooperativo e Lions Lugo.

Gli spazi, predisposti dal Comune di Lugo, saranno pubblicati sul sito entro il 14 settembre e saranno assegnati fino ad esaurimento posti. La piantina delle assegnazioni sarà affissa in formato cartaceo anche nell’area dell’evento, entro le 17.

L’evento si svolgerà nelle Logge del Pavaglione, dalle 18 alle 22.30.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione del Coordinamento delle Associazioni del Volontariato del Comune di Lugo.