L’incontro aperto a tutta la popolazione è Venerdì 22 aprile 2022 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Per curare nel migliore dei modi il tumore della mammella è imprescindibile una stretta collaborazione fra tutti i professionisti coinvolti.

E’ questo un esempio di “medicina di precisione”: trattamenti chirurgici sempre più personalizzati per offrire le più alte possibilità di cura, associate al minor impatto sulla qualità di vita, terapie oncologiche basate sui test genomici, ed un’assistenza globale (nutrizionale, psicologica, ecc.) durante il percorso di cura.

L’Ospedale di Ravenna, in occasione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, nella giornata di venerdì 22 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, presso l’Aula Magna Omero Triossi – Ingresso Viale Randi (vicino al reparto di Oncologia) – offre un incontro aperto a due voci, dove i Senologi e gli Oncologi presentano e trattano quali possibilità terapeutiche ed assistenziali sono offerte alle donne del nostro territorio e quali trattamenti chirurgici indicare, a minor impatto, nel rispetto e cura della donna affetta da tumore al seno. All’incontro saranno presenti anche le associazioni di volontariato delle pazienti. Per partecipare si richiede di esibire il green pass e di essere dotato di tutte le misure anti-covid. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna