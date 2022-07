Sogno o son desto ? Torna ai Magazzini del Sale la mostra d’arte promossa da CNA

“Sogno o son desto ?”. Inaugura venerdì 22 alle 18.30 ai Magazzini del Sale – Torre – di Cervia la nuova mostra organizzata dalla CNA Territoriale di Ravenna, curata anche quest’anno da Claudio Spadoni. Un appuntamento che si ripete ormai da vent’anni per testimoniare il legame fra artigianato e arte e per proporre ai turisti, oltre che alla comunità locale, un’offerta culturale e turistica forte oltre al mare e agli altri intrattenimenti della riviera. Più di quaranta gli artisti quest’anno scelti da Spadoni, suddivisi in tre sezioni (Notturni, Sogno o son desto ? e Il sogno dell’antico, l’immaginario contemporaneo), per ripercorrere le vicende artistiche del Novecento attraverso la dimensione onirica: De Chirico, Drei, Borgonzoni, Mattioli, Neri, Ontani, Baj, Paladino solo per citarne alcuni.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 21 agosto.