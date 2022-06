La Regione Emilia-Romagna finanzia con 833mila euro 13 co-progetti di Servizio civile regionale (Scr) 2022 che Quest’anno l’incremento di 200mila euro delle risorse regionali dedicate al Scr ha permesso di finanziare 60 posti in più rispetto al 2021. Parte di questo contingente di posti è dedicata alle attività di educazione ambientale, novità del Scr in risposta alla specifica richiesta pervenuta dai giovani partecipanti nel 2021 al percorso regionale “Youz generazione di idee” primo Forum giovani dell’Emilia-Romagna.

I posti disponibili per i co-progetti in tutto il territorio regionale sono 223, di cui 39 a Bologna, 18 a Ferrara, 50 a Forlì-Cesena, 33 a Modena, 6 a Piacenza, 25 a Ravenna, 40 a Reggio Emilia e 12 a Rimini. Le domande vanno presentate entro il 13 luglio.

I co-progetti hanno una durata che va dai 6 agli 11 mesi, con un impegno settimanale di 20 o 25 ore distribuite su 5 giorni, e prevedono tutti un riconoscimento equiparato a quello del servizio civile universale, che consiste in un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno di 25 ore settimanali e di 355,50 euro al mese per un impegno orario settimanale di 20 ore.

Alla fine del percorso, la Regione Emilia-Romagna rilascia un attestato di partecipazione e, nei casi in cui sia stata attivata una apposita convenzione, le Università o gli istituti scolastici possono riconoscere crediti formativi per l’esperienza svolta dallo studente.

Ogni co-progetto ha una parte dei posti dedicata a chi ha bassa scolarizzazione (titolo di studio inferiore a quello conseguito nella scuola secondaria di secondo grado – “superiori”); a chi non è impegnato nello studio, nel lavoro, nella formazione; a chi è residente o domiciliato nelle aree interne e montane.

Per il Comune di Ravenna, sono disponibili due coprogetti:

– “Il mondo è tuo” con il Comune di Cervia e Caritas Faenza in tema ambientale;

– “Officine di cultura” con i Comuni di San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone e Verghereto in tema artistico/culturale.

E’ possibile presentare domanda per un solo co-progetto, possibilmente via mail o PEC, ma ance a mezzo raccomandata A/R (verranno prese in considerazione solamente le domande ricevute entro il 13/07/2022 ore 23:59).

Consultare l’avviso provinciale in allegato per tutte le informazioni utili.

Per prendere visione di tutti i progetti disponibili nella Regione Emilia-Romagna, consultare il sito del COPRESC Ravenna (http://www.coprescravenna.it/) oppure della Regione Emilia-Romagna (https://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile)

I colloqui di selezione si terranno il 18, 19 e 20 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 (qualora si renda necessario) presso la Biblioteca Classense – Saletta Holden via Baccarini, 3 Ravenna.

Per il Comune di Faenza:

Progetto FRAGILITA’ E RESILIENZA – in coprogettazione con CARITAS – soggetto capofila: URF

NR. 2 POSTI – di cui 1 x giovani con minori opportunità 1 (*)

Servizio FE.N.ICE. CENTRO ANTIVIOLENZA

Via Laderchi 3, 48018 Faenza

CODICE SEDE: 174723

NR. 2 POSTI – di cui 1 x giovani con minori opportunità 1 (*)

Centro di ascolto FAENZA – CARITAS

Via Ugolino d’Azzo Ubaldini 7, 48018 Faenza

CODICE SEDE: 199234

COLLOQUI DI SELEZIONE

19 luglio 2022 – Dalle ore 9.30

In presenza

Palazzo Municipale – Piazza del Popolo, 31 – Faenza

Per la sede del Servizio Fenice: Sala Bigari

Per la sede di Caritas Faenza: Sala del Consiglio

Progetto STAND UP ROMAGNA! – in coprogettazione con ASSIPROV – soggetto capofila: ASSIPROV

NR. 2 POSTI – di cui 1 x giovani con minori opportunità 1 (*)

Circolino San Marco

Via Puccini 6, 48018 Faenza

CODICE SEDE: 174769

NR. 2 POSTI – di cui 1 x giovani con minori opportunità 1 (*)

Comune di Faenza – Centro per le Famiglie

Via San Giovanni Bosco 1, 48018 Faenza

CODICE SEDE: 174712

NR. 2 POSTI – di cui 1 x giovani con minori opportunità 1 (*)

Il fienile

Via Biancanigo 1630, 48014 Castel Bolognese

CODICE SEDE: 174776

COLLOQUI DI SELEZIONE

18 luglio 2022 – Dalle ore 9.00

In presenza

Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina

Via San Giovanni Bosco 1 (piano secondo) – Faenza

COINVOLGIMENTO SOLO A LIVELLO TERRITORIALE

Progetto IL MONDO È TUO – in co-progettazione con CARITAS FAENZA e COMUNE DI CERVIA – soggetto capofila: COMUNE DI RAVENNA

NR. 2 POSTI – di cui 1 x giovani con minori opportunità 1 (*)

ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO – UFFICIO DI PROMOZIONE ALLA MONDIALITA’

Via d’Azzo Ubaldini 7, 48018 Faenza

CODICE SEDE: 179070

I 6 posti disponibili per giovani con minori opportunità saranno riservati a giovani residenti o domiciliati nelle aree montane o interne