Scontro bici-auto: giovane ciclista trasportato in elicottero al Bufalini

Scontro bici-auto nella mattinata di venerdì a Faenza, in via San Silvestro, poco dopo la rotatoria all’incrocio con via Pana. Un giovane ragazzo trasportato al Bufalini di Cesena in elicottero.

Il ferito era in compagnia di due amici, tutti giovanissimi. Erano arrivati a Faenza durante un allenamento mattutino. Stavano procedendo lungo via San Silvestro in direzione del centro città dietro ad una fila di auto. Improvvisamente un’auto ha inchiodato, non se ne conoscono i motivi. La Ford Fiesta subito dietro è riuscita ad arrestarsi, il giovane ciclista che procedeva dietro la Fiesta invece non ha fatto in tempo a frenare la bici ed è andato a sbattere violentemente contro il veicolo, finendo poi nel fosso a lato della strada. Uno scontro molto violento, che ha spezzato la bici e ha portato il giovane a perdere i sensi.