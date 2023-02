Asia, 14 anni, vive a Massa Lombarda (Ravenna). Il 3 febbraio, intorno alle 7 del mattino, avrebbe dovuto prendere un treno diretto a Faenza, dove si trova l’istituto scolastico che frequenta. A scuola, però, non è entrata e non ha più dato notizie di sé. Appello della mamma “Non so più nulla di mia figlia, aiutatemi”: Appello in diretta della mamma di Asia, 14 anni, scomparsa dalla provincia di #Ravenna, dopo essere uscita per andare a scuola a #Faenza. “Sicuramente non è da sola, forse diretta a #Cesena”, qualcuno l’ha incontrata?”.