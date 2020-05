In occasione dello sciopero nazionale degli impianti di distribuzione carburanti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto dalle ore 22 del 12 maggio alle ore 22 del 14 maggio 2020, questa la collocazione delle aree in Emilia-Romagna che devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53/2011):

AUTOSTRADA DIREZIONE AREA DI SERVIZIO Km A1 Da Milano a Napoli SAN MARTINO OVEST 114 A1 Da Milano a Napoli RONCOBILACCIO OVEST 243 A1 Da Napoli a Milano SECCHIA EST 156 A13 Da Bologna a Padova PO EST 43 A14 Da Bologna a Taranto SILLARO OVEST 37 A14 Da Bologna a Taranto BEVANO OVEST 89 A14 Da Taranto a Bologna MONTEFELTRO EST 133 A14 Da Taranto a Bologna SANTERNO EST 59 A14 Da Taranto a Bologna LA PIOPPA EST 2 A15 Da Parma a La Spezia TUGO OVEST 54 A15 Da La Spezia a Parma MEDESANO EST 15 A21 Torino – Piacenza – Brescia NURE SUD 166