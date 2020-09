Sciopero alla centrale Enel Teodora di Porto Corsini: “Carenza di personale, rischi per i lavoratori”

Giornata di sciopero oggi alla centrale Enel Teodora di Porto Corsini, dove Cgil, Cisl e Uil protestano per l’organico sottodimensionato e per l’aumento, di conseguenza, dei rischi sul posto di lavoro. Fin dalle prime luci del giorno è stato quindi organizzato un presidio di protesta davanti ai cancelli dello stabilimento. Uno sciopero coordinato con i colleghi della centrale Amaldi di Castello, a Piacenza, che affrontano l’identica situazione. Nel caso le parti non dovessero trovare un punto d’incontro, i sindacati sono pronti a proclamare altre giornate di mobilitazione