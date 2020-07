Schianto alle porte di Castel Bolognese, due feriti di cui uno grave trasportato al Bufalini con elimedica

Prima serata di sangue sulla strada alle porte di Castel Bolognese tra la strada provinciale Casanola e via Zanelli nella prima serata verso le 19.

Due auto un Audi A3 ed un Opel Corsa sono venute in collisione da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale dell’Unione Faentina la Opel condotta da un 21 enne provenendo dalla via Zanelli abbia colpito sulla fiancata l’Audi A3 condotta da un cittadino Albanese che procedeva sulla via Emilia. Nell’impatto l’Audi è finita nel fosso. Intervenuti dato l’allarme i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente e viste le condizioni è stato caricato sull’elimedica con codice di massima gravità e trasportato al Bufalini. Lievi le ferite riportate dal 21enne. La strada è stata interrotta al traffico per il recupero dei mezzi.