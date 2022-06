Sono previsti due percorsi: una corsa competitiva di 8 km e una camminata ludico-motoria di 4,5 km.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Giovedì 16 giugno alle 20 a Sant’Agata sul Santerno si correrà il secondo trofeo Technofisio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Uisp.

In particolare, per la durata dell’evento saranno istituiti divieti di sosta nelle piazze Rambelli, Umberto I, Ercole I Duca d’Este e largo Margherita di Savoia. Le strade rimarranno aperte al traffico e interrotte solo nel momento di transito dei podisti; saranno poste delle transenne di controllo nelle vie Sassoli e Baldi, e agli incroci di via Vittorio Emanuele II e via IV novembre, via Marconi, vie Matteotti e Ceroni.