“Apprendiamo dal volantino propagandistico del candidato a sindaco della lista “Uniti per Sant’Agata” Riccardo Sabadini come, almeno secondo quest’ultimo, durante l’alluvione la Destra fosse impegnata in polemiche sterili, puntasse il dito contro le istituzioni e seminasse odio, divisioni e cattiveria.

Allo stesso tempo, invece, afferma baldanzosamente come parte dell’attuale lista a sostegno del sindaco Emiliani e capitanata oggi appunto da lui, fosse impegnata e in sintonia con il Partito Democratico per risollevare il territorio.

Insomma, se da una parte critica e demonizza l’avversario politico, dall’altra si autoincensa. Questo, forse, dimenticando l’assenza sul territorio della maggior parte dei componenti dell’attuale lista, sottolineiamo per onestà intellettuale con qualche eccezione.

Preso atto di queste sue dichiarazioni, denigratorie nei confronti delle centinaia di ragazzi/e di Gioventù Nazionale oltre a consiglieri eletti accorsi sul nostro territorio da tutta Italia per spalare fango, riempire di viveri i nostri punti di raccolta e quindi sostenendo concretamente la popolazione alluvionata, riteniamo le parole del sig. Sabadini gravemente offensive, tra l’altro proferite da chi si considera un civico ma che dal modo in cui si è espresso evidenzia una certa speculazione politica, tra l’altro errata viste le prove fotografiche e le testimonianze delle tante persone che ancora oggi li ringraziano per essere accorsi in loro aiuto nei momenti di maggior bisogno.

Alla luce di ciò, ci chiediamo con quale coraggio un candidato espressione e che rappresenta anche il partito democratico, colpevole per le negligenze in occasione dell’alluvione in Romagna e che è stato causa del problema, possa permettersi di parlare in questi termini che riteniamo offensivi nei confronti di una parte ben identificata politicamente facente parte di quel nutrito gruppo di persone accorse in aiuto della popolazione romagnola gravemente colpita dall’alluvione.

Da parte nostra ci preme sottolineare la solidarietà ai ragazzi/e di Gioventù Nazionale, ringraziarli del loro aiuto e ne approfittiamo per ringraziare nuovamente tutti coloro i quali, indistintamente dal colore politico, sono intervenuti sul nostro territorio e ci hanno teso la mano per motivi solidali, senza alcun altro fine. Chiediamo, infine, al sig. Sabadini di attivarsi per inviare pubblicamente a tutti i nostri ragazzi le sue personali scuse per aver rappresentato un quadro evidentemente distorto rispetto alla realtà supportata dai fatti. Riteniamo fermamente siano dovute e lo invitiamo, per il futuro, a misurare le proprie parole, evitando di condurre una campagna elettorale parlando alla pancia degli elettori e ignorando il reale stato dell’arte.”

Riccardo Vicari, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Ravenna.

Stefano Cavedagna, Portavoce nazionale di Gioventù Nazionale.