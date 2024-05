Sabato 18 maggio torna la Veleggiata delle Rose. Gli organizzatori lo avevano detto che sarebbe diventata una classica e così è stato. Nato dalla sinergia tra l’Inner Wheel Club di Ravenna, il Movimento Donne Impresa di Confartigianato della provincia di Ravenna e il Circolo Nautico Cervia ‘Amici della Vela’, l’appuntamento è giunto alla terza edizione, sull’onda di un entusiasmo che ogni primavera si rinnova. Nel 2022 il no alla violenza di genere ha tracciato il solco, poi la manifestazione ha abbracciato ulteriori temi sensibili. «Quest’anno – ha annunciato la Past President dell’Inner Wheel Club di Ravenna Micaela Algranati, sotto la cui presidenza ha debuttato l’evento – parleremo con “gli Addetti ai lavori” dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Nell’anno del centenario dalla fondazione dell’International Inner Wheel, noi del Club di Ravenna siamo orgogliose di celebrare e portarne avanti i principi fondanti con la 3ª Veleggiata delle Rose». La giornata si svilupperà secondo la formula consolidatasi in questi anni. Il Circolo Nautico farà gli onori di casa, ospitando lo skipper briefing delle 11, quindi l’aperitivo di benvenuto per i naviganti e tutti coloro che vorranno condividere lo spirito dell’iniziativa. Seguirà la presentazione dell’evento, con l’intervento della dottoressa Daniela Santini, medico e volontaria dell’Odv ‘SulleALIdelleMENTI’, associazione che dal 1999 è impegnata nel favorire la conoscenza e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. «Sarà presentato un libretto informativo della AUSL della Romagna – ha aggiunto Algranati -, che fornisce utili indicazioni su come accompagnare una persona cara con disturbi alimentari». Saranno altresì illustrate le attività dei volontari che curano i laboratori creativi dell’Associazione, con piccoli gadget per gli ospiti. «Ancora una volta la Veleggiata delle Rose unirà la passione per la vela con nobili scopi sociali – ha dichiarato Cristiano Fontana, consigliere del Circolo Nautico -, confermandosi iniziativa solidale ed inclusiva, capace di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della vela come strumento di inclusione sociale». La terza edizione si fregerà del patrocinio di RAI Emilia Romagna, «riconoscimento per il valore culturale, sociale, civile e divulgativo della manifestazione» ha comunicato l’azienda. «Donne Impresa – ha affermato la presidente provinciale Chiara Roncuzzi – ha partecipato con entusiasmo all’organizzazione dell’evento. Il Movimento, da sempre impegnato a promuovere l’imprenditoria femminile, sostiene con convinzione la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare». Con altrettanto impegno «il Circolo Nautico promuove la Vela Solidale – ha aggiunto Fontana -, collaborando attivamente con numerose associazioni del territorio. Un impegno testimoniato anche per quest’anno dalla partecipazione attiva di Vela21», Aps cervese che promuove la cultura del mare anche sotto il profilo terapeutico ed educativo. E proprio il nostro mare, alle 14, accoglierà le imbarcazioni aderenti, che salperanno per navigare di conserva nello specchio d’acqua antistante il Porto turistico di Cervia e Milano Marittima. Al termine della veleggiata, a partire dalle 16:30, si svolgerà la premiazione dei partecipanti e ci si potrà intrattenere nella bella cornice del giardino del Circolo, a pochi passi dalla spiaggia e dal suggestivo Porto Canale. Alle ore 20, l’iniziativa culminerà con la tradizionale Cena delle Rose, al Ristorante da Cosimo & Mary, presso i locali dello stesso Circolo Nautico. «La Veleggiata sarà un’ottima opportunità per stare insieme e discutere di temi importanti» ha chiosato Roncuzzi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0544 974125, oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@circolonauticocervia.it.

Le iscrizioni alla Veleggiata potranno essere effettuate presso la Segreteria del Circolo sino alle ore 11 di sabato 18 maggio.

Nel sito internet www.circolonauticocervia.it è pubblicato l’Avviso di veleggiata, contenente i dettagli tecnici dell’evento.