“Quando, nel marzo 2023, fu annunciato il trasferimento dello storico mercato ambulanti estivo di Porto Corsini da via Sirotti a via Po, Lista per Ravenna segnalò in Consiglio comunale alla Giunta de Pascale come la scelta fosse infelice, per gli spazi estremamente ristretti e praticabili con fatica dai mezzi dei commercianti destinati ad occupare i posteggi e per il folto numero di famiglie che, ogni domenica, dalle 7.00 del mattino ad almeno le 15.00 del pomeriggio, con il traffico su via Po sospeso, si sarebbero inevitabilmente riversate su via Molo San Filippo, aggravandone il malessere, l’insalubrità e i pericoli prodotti dalle migliaia di pullman, tir, autobotti, camper, taxi, navette, ecc. del traffico crocieristico, che percorrono questa strada a grande velocità per entrare ed uscire dal paese. Scrivemmo testualmente allora: “L’assessore e il dirigente della Mobilità forse non si sono accorti dell’alternativa, offerta da via della Pineta, a lato del quale si apre una piazzetta, sorta appositamente per gli ambulanti? Mai utilizzata come tale, è situata nel centro del paese, ma defilata dal traffico che opprime la località. Cosa ha impedito questa scelta?”. Non fummo ascoltati.

Appena due mesi dopo arrivò così all’Ufficio Commercio del Comune di Ravenna una notevole “Segnalazione criticità mercato domenicale di Porto Corsini” della Polizia commerciale, incaricata di svolgere le consuete operazioni “di spunta”, cioè le attività di assegnazione dei posteggi ai commercianti che ne hanno diritto. Articolato in sette punti, lo scritto descrive il caos ingovernabile generato dallo spazio tra i posteggi eccessivamente ridotto e dalle evidenti difficoltà nell’effettuare il tragitto necessario a raggiungerli, ma anche della mancanza di spazio per gli spuntisti, dovendo essi lasciare i propri autocarri, fino al termine delle loro operazioni, sulla stessa via Po, tuttavia puntualmente occupata da cassonetti per la raccolta dei rifiuti o da auto in sosta regolare. Di qui “una situazione di congestione del traffico e di contestuale pericolo per la circolazione”, tale da far ritenere alla Polizia commerciale come “l’area attualmente scelta per lo svolgimento del mercato non sia idonea a tale scopo” e da farle richiedere “di valutarne il celere spostamento in altro luogo”.

Tanto celere no, perché si è dovuto aspettare un anno, ma la Giunta comunale è finalmente giunta ad approvare, con effetto immediato, la proposta di deliberazione PD 234 avente come oggetto: “Spostamento mercato località Porto Corsini”. Dove? In via della Pineta, esattamente come proposto da Lista per Ravenna il 4 marzo 2023 , col parere favorevole, oggi, dell’Unità Operativa Viabilità del Comune di Ravenna.”