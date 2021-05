Sabato si corre la 100 km del Passatore, ma nell’autodromo di Imola

Sarà una 100 Km nostalgica, priva della mancata festa popolare che da sempre accompagna la corsa e gli ultramaratoneti da Firenze a Imola. Sabato 22 maggio la 100 Km del Passatore si disputerà all’interno del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà un’edizione speciale, valevole unicamente per i Campionati Italiani. Dopo l’annullamento della corsa lo scorso anno, un modo per lasciare un segnale di continuità in attesa di una situazione pandemica migliore. Saranno 250 partecipanti, presenti tutti i migliori atleti italiani, anche chi, come Giorgio Calcaterra, ha scritto la storia della manifestazione, o come Marco Menegardi che ha trionfato durante l’ultima Firenze-Faenza. 5 Km di pista da percorrere 20 volte