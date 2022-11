Sabato 5 Novembre, alle ore 15, sarà inaugurata la panchina inclusiva in Darsena, donata al Comune di Ravenna dall’associazione “il sorriso di Giada ODV “. Alle ore 14:15 i partecipanti si riuniranno presso viale Giovanna Bosi Maramotti, area parcheggio (traversa di via Trieste). L’evento si svolgerà in Darsena, fronte Pop Up.

La panchina è stata ideata al fine di poter essere utilizzata da persone in carrozzella, grazie ad un apposito spazio centrale, e da persone anziane agevolate dall’uso degli appositi braccioli. Il progetto è stato scritto e realizzato da Noemi e Giulia Portale, sorelle di Giada.

La parte tecnica del progetto è stata curata dal geometra Giuseppe Licciardello, mentre la realizzazione è avvenuta per mano di Gaetano Licciardello. Ferrino Fanti è autore della grafica.

Le opere sono dedicate a Nunzio Zingale e Angela Milia, nonni di Giada i quali, sono venuti a mancare recentemente.