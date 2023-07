“Sabato 17 dicembre, per continuare al meglio la preparazione atletica in vista dell’inizio della Regular Season 2023, i Roosters Romagna hanno organizzato una trasferta a Firenze, proprio in quel Guelfi Sport Center che, lo scorso 23 luglio, li ha visti laurearsi Campioni d’Italia di Terza Divisione. Ad accoglierli, i ragazzi di coach Eric “Chumba” Paci hanno trovato i padroni di casa dei Guelfi Firenze, una squadra dal blasone e dal livello tecnico straordinario, dato che sono i Campioni d’Italia in carica della Prima Divisione FIDAF ed una delle formazioni di maggior spessore e qualità nel panorama nazionale. Dopo i saluti di rito, le due formazioni sono scese insieme sul terreno di gioco per disputare un allenamento congiunto ed un breve confronto amichevole, con in palio il Tuscany Bowl per la squadra vincitrice.

Il lavoro svolto sul campo è stato intenso ed estremamente stimolante per gli atleti romagnoli, che hanno potuto condividere esercizi, idee e momenti di sano agonismo con avversari di alto livello, abituati ad altissimi standard di qualità, ed alla continua ricerca del miglioramento individuale e di squadra; i due staff si sono coordinati per far lavorare insieme tutti i giocatori presenti, partendo da un breve riscaldamento muscolare e atletico individuale, per poi proseguire con una serie di esercizi di tecnica individuale e di gruppo (skully, uno contro uno, inside running, situational), mirati al potenziamento delle skills a seconda del ruolo. Nella parte finale della sessione, come da programma, le due compagini si sono affrontate in uno scrimmage amichevole di due tempi di gioco, con regole di ingaggio prestabilite ed una particolare attenzione a non eccedere nelle situazioni di contatto (siamo in pre season, ed in questa fase è importante preservare gli atleti dagli infortuni); per la cronaca, il Tuscany Bowl è stato vinto dai Guelfi Firenze, come in parte prevedibile visto il diverso livello tecnico ed atletico delle squadre, ma almeno in quest’occasione il successo non era il focus principale per i Roosters. Durante questa joint practice, infatti, i ragazzi romagnoli e tutti i componenti dello staff di coach Paci hanno potuto confrontarsi con i loro pari ruolo toscani, ricevendo preziose indicazioni e consigli da parte dei vari Assistant Coach e dei tanti giocatori dei Guelfi presenti, provando sulla propria pelle la durezza e la qualità richieste per essere competitivi a questo livello del gioco; il compito più importante per tutti, ora, sarà fare tesoro di questa splendida esperienza, ed utilizzare i filmati registrati grazie all’uso di un drone e gli spunti ricevuti in campo per capire quanto e quale sarà il lavoro da svolgere durante gli allenamenti, per continuare a crescere e coltivare le proprie ambizioni di vittoria.

Questo il breve commento di coach Paci, al termine della sessione di allenamento: “Sono mediamente contento per quello che ho visto, abbiamo tenuto abbastanza bene il campo. Ovviamente l’avversario era di notevole caratura, ma volendo fare il passaggio in Seconda Divisione sono molto convinto di questi test match contro squadre di Prima. I ragazzi si sono comportati bene, quello che volevo io, ancor prima dell’aspetto tecnico, era che non mollassero mai soprattutto a livello mentale. Hanno dato tutto quello che avevano, e posso essere solo contento. Sicuro c’è da lavorare, saranno da guardare i video su cosa non è andato e su cosa è andato. Il lavoro non finisce mai, a prescindere, però nel passaggio dal football a 9 a quello ad 11 siamo a buon punto. La maggior parte di loro non aveva mai giocato ad 11, per molti di loro era la prima uscita contro un’altra squadra, e come prima uscita posso essere solo che soddisfatto. Inoltre qua [al Guelfi Sport Center, n.d.r.], ho un bellissimo ricordo del mio primo campionato vinto da Capo Allenatore, per cui tornare qui mi fa sempre piacere.”