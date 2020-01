E’ stato davvero un successo senza precedenti l’iniziativa ” la Befana vien in moto” organizzata dal Comitato Cittadino di Roncalceci.

Oltre 40 bimbi con rispettivi genitori hanno atteso trepidanti e festanti l’arrivo di questa inusuale Befana.

Arrivata un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, ritardo giustificatissimo visto il gran traffico assai congestionato ed il peso del grande sacco che conteneva i regali, l’arzilla vecchietta che sulla moto portava anche una vecchia scopa scalcinata, è stata accolta da applausi e cori degni di uno stadio da serie A.

Una quantità enorme di caramelle e cioccolatini distribuiti nelle mani dei bimbi direttamente dalla Befana, ha aperto la consegna dei sacchettini che erano stati appositamente preparati uno ad uno dalla “segretaria della Befana”.

La nostra volontà era quella di proporre una Epifania diversa. Volutamente abbiamo deciso di non cadere nel facile consumismo quindi non abbiamo acquistato calze già preconfezionate da importanti aziende dolciarie con marchi di rilevanza internazionale !!

Troppo facile ! Il nostro scopo e’ stato quello di assemblare le nostre calze come facevano le nostre nonne: incartando ogni regalino uno ad uno nella carta di giornale, inserendo arance e mandarini ed anche il carbone, non di zucchero ma quello vero, per dare ai bimbi il gusto e la trepidante curiosità che provavamo da piccoli quando si apriva “il cartoccio”.