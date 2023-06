Sabato 10 giugno, alle ore 8.30 e alle ore 11, è in programma un’escursione gratuita alla Foresta Allagata di Punte Alberete organizzata all’interno del Progetto LIFE Perdix, co-finanziato dall’Unione Europea con obiettivo principale il recupero e la reintroduzione in natura della Starna italica, oggi considerata formalmente estintiva in natura.

La Foresta Allagata di Punte Alberete è un’oasi naturalistica protetta situata a circa 10 km a nord di Ravenna, un’importante zona umida di riproduzione dell’avifauna, in particolare degli aironi, che ospita la più grande colonia di garzette d’Italia.

L’escursione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.