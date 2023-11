La mattina del 10 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, si è corsa a Riolo Terme una maratona per dire NO al bullismo. In gara cinque classi dell’IPSSAR “Artusi” e due classi della secondaria di primo grado “Pascoli”.

La Maratona, tornata quest’anno dopo lo stop dovuto alla pandemia, ha visto la partecipazione di più di cento ragazzi. Dopo l’arrivo ragazzi, e ragazze hanno potuto rilassarsi e godere di una piacevole piccola merenda offerta dal Vecchio Mulino Cafè Bistro.

L’Amministrazione ringrazia, oltre al Vecchio Mulino Cafè Bistro per collaborazione, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme e Le Linci – Branco Podistico per aver sponsorizzato i materiali della corsa.