A seguito della accertata positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite, la Lega Volley ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita di SuperLega Credem Banca, Consar Ravenna-Allianz Milano, valida per la quinta giornata del girone di ritorno, che si sarebbe dovuta disputare domenica 27 dicembre alle 18 al Pala de Andrè.

La Consar Ravenna continuerà, anche in questi giorni di festa, ad allenarsi in vista della prossima gara in calendario, quella contro l’Itas Trentino, recupero dell’11ªesima giornata di andata, fissata per mercoledì 30 dicembre alle ore 18 al Pala de Andrè.