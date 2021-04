Nell’assolato weekend della liberazione Atletica 85 Faenza BCC si porta a casa dei buoni risultati dai C.d.S. di San Marino.

Le gare si sono aperte con i 400 HS, dove si sono distinte Francesca Amadori al 2° posto con 1’03’’70, battendo il suo precedente record sociale e il suo personale (PB), e Giulia Gandolfi al 3° posto con 1’04’’09migliorando il suo PB di ben un secondo e mezzo. Record sociale anche per la 4x100m femminile di Vittoria Bosi, Francesca Amadori, Carolina Alvisi e Giulia Gandolfi che hanno portato il testimone al traguardo in soli 50’’38.

Sono poi seguiti i 100m femminili in cui Vittoria Bosi ha chiuso con 12’’92 (PB) e Arianna Marocchi con 13’’70, che poi ha brillato anche nel salto in lungo aggiudicandosi il 1° posto volando a 5,08m. Bene anche i maschi sui 100m con Carlo Montaguti che chiude in 11’’12, Francesco Scarani con 11’’52, Jacopo Niccolini con 11’’55, Davide Visani con 12’’06, FrancescoDotti con 12’’20, Francesco Baccaro con 12:44 e Federico Barnabè con 12’’58.

Sui 100 HS ha volato Aurora Bacchini con 15’’87, migliorando il suo PB di più di mezzo secondo e concludendo 2° la gara. Altra medaglia d’argento per lei nel giavellotto con 33,24m. Nei 400m bella gara per Silvia Dal Pane con 1’06’’84, Lucia Baldassarri 1’11’’94 e Camilla Cimatti 1’17’’36. Nei 400m maschili si distingue Samuele Orlandiche abbassa il suo personale a 49’’70 e si aggiudica il 3° posto del podio sammarinese. In gara anche Claudio Cimatti all’esordio nella categoria allievi in 1’02’’35.

Nella gara più lunga della giornata, i 5.000m, troviamo infine il buon 6° posto di Cosimo Tagliaferri in 16’17’’.

25 aprile 2021, Modena – 42° Trofeo liberazione

A Modena è poi andato nuovamente in scena l’immancabile meeting di atletica leggera del 25 aprile per gli atleti emiliano-romagnoli. Per A85 era presente Cesare Linguerri che ha limato il proprio personale sui 1.500m di quasi tre secondi, portandolo a 4’05’’63 e guadagnando l’ottavo posto assoluto.