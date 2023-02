Respinta la richiesta di una commissione d’indagine per la gara d’appalto degli IAT

Respinta la richiesta di parte dell’opposizione di convocare una commissione d’indagine per la gara d’appalto per la gestione degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica, gli Iat. La gara era stata vinta dalla cooperativa Cristoforo di Firenze, ma il Tribunale Amministrativo Regionale, a dicembre, ha annullato l’aggiudicazione, accogliendo il ricorso di Ravenna Incoming, classificatasi seconda in graduatoria. Dopo la sentenza del Tar, la graduatoria ha visto primeggiare Ravennna Incoming che ha quindi ottenuto la nuova gestione triennale del servizio turistico.