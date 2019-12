Ravenna Festival ricorda Mario Salvagiani: “Un gigante, intellettuale illuminante”

Verranno celebrati venerdì, in duomo, i funerali di Mario Salvagiani, storico direttore dei teatri di Ravenna dal 1972 al 1995, promotore del Ravenna Festival di cui è stato soprintendente. Il lavoro di Salvagiani trasformò Ravenna in una realtà di riferimento sul palcoscenico nazionale e internazionale e oggi è celebrato da tutti i professionisti del settore. Il rito religioso per l’ultimo saluto a Mario Salvagiani inizierà alle 15. Durante la funzione verranno raccolte offerte a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo