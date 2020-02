Proseguono gli eventi di Ravenna Partecipa, il percorso partecipativo per la costituzione di una nuova Rete interculturale sui temi dell’immigrazione, con la seconda serata di confronto con i cittadini.

L’appuntamento è per mercoledì 12 febbraio alle 20 nella sala del consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna in via Vittorio Veneto 21 ed è dedicato ai cittadini delle aree territoriali di Castiglione di Ravenna, Roncalceci e San Pietro in Vincoli. Il laboratorio sarà anticipato da un momento conviviale organizzato dall’associazione Romania Mare che offrirà un aperitivo della tradizione rumena, accompagnato da musiche e balli popolari.

Gli incontri, a cui possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine, hanno lo scopo di raccogliere contributi, idee e buone pratiche per migliorare la qualità della convivenza, dell’integrazione e della partecipazione civica delle persone. Al termine del percorso partecipativo sarà redatto il Regolamento della Rete interculturale sui temi dell’immigrazione (Riti).

Il percorso Ravenna Partecipa è un progetto co-finanziato dall’assessorato all’Immigrazione e alla Partecipazione e dalla legge regionale 15/2018. Attraverso l’incontro, la conoscenza reciproca, lo scambio e il dialogo tra cittadini e cittadine di diversa provenienza sarà ideata e creata la Rete interculturale sui temi dell’immigrazione – Riti, nuovo strumento con cui i ravennati (di nascita o acquisiti che siano) potranno confrontarsi direttamente con l’Amministrazione comunale e agire in prima linea attraverso una modalità condivisa e inclusiva.

Info più dettagliate sul calendario degli eventi e su tutto il progetto sul sito www.comune.ra.it oppure all’indirizzo e-mail ravennapartecipa@comune.ra.it