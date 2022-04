“È cosa nota che l’Esecutivo dei Migliori, quello con dentro tutti, dal PD alla Lega e con Fratelli d’Italia che fa finta di essere all’opposizione, sta per tirar fuori dal cappello un decreto per rimettere in circolazione quanto di peggio produce energia, fossile in testa, pure il carbone. E allora il de Pascale Sindaco e Presidente della Provincia decide di giocare il tutto per tutto a favore della lobby del fossile, quella nostrana e quella nazionale che, però, da noi comanda a bacchetta: il cane a sei zampe. Spara così una patacca grande come un proiettile della grande Berta: «In questo frangente vi è un territorio che è unito e pronto a mettere in campo 4 azioni strategiche per cambiare radicalmente rotta, quattro sì, per l’economia e l’ambiente».

Il territorio a cui si riferisce sarebbe la nostra ambientalmente disastrata Ravenna e i 4 sì vanno dall’estrazione di tutto il gas possibile al largo (nuove perforazioni oltre 12 miglia e spremitura a fondo di Angela Angelina & C.), un bel rigassificatore pure al largo (ossia un bell’incremento del rischio di incidente rilevante in area già tra le più pericolose d’Italia) e il sogno di de Scalzi, la più grande discarica al mondo di CO2, pure questa al largo. Rischia così di fare la ciliegina greenwashing sopra una torta immangiabile il progetto AGNES come quarto sì. L’unico che, se passasse al vaglio dei procedimenti di valutazione ambientale, potremmo pronunciare anche noi.

Già, perché non è per niente vero che la nostra comunità si esprime all’unisono con la voce sola del Sindaco. È vero che non c’è opposizione dentro al Consiglio Comunale. Mentre scriviamo non sentiamo niente nemmeno da 5stelle e Coraggiosa. Fuori dal Palazzo, però, è tutta un’altra storia. Ravenna in Comune è assieme ad una vasta rappresentanza di cittadine e cittadine, associazioni e organizzazioni politiche che pretendono si smetta di continuare a perdere tempo attorno al fossile. Se si realizzassero i desiderata del Sindaco e dei suoi alleati, di coalizione o di finta opposizione che siano, si ipotecherebbe per i decenni a venire il futuro di Ravenna legandolo inscindibilmente all’ammortamento di un’idea costosa vetusta e pericolosa senza dar soluzione ai problemi energetici di oggi. Solo dall’immediata transizione alle rinnovabili si ottiene buona occupazione ed energia sostenibile.

Ravenna in Comune denuncia la truffa. Il pacchetto energia che lega assieme le peggio porcherie, dall’Angela Angelina alla discarica di CO2, al rigassificatore, condizionando il via libera ad AGNES con quello contemporaneo a questa roba, è in realtà “un pacco”. Una fregatura. Non c’entra proprio niente con quel «difendere la democrazia e la libertà» con cui de Pascale confeziona il proprio pacchetto regalo per Draghi. Anzi, proprio il contrario. La lobby del riarmo e quella del fossile vanno a braccetto, perciò la lotta contro il riarmo e contro la dipendenza dal gas è la stessa lotta. Ravenna in Comune è contro il riarmo e la dipendenza da fonti fossili ed a fianco di chi pretende un nuovo modello di società pacifico e sostenibile perché basato sulle fonti di energia rinnovabile. Il Sindaco delle armi e delle trivelle non ci rappresenta.”