Attimi di paura questa mattina all’interno della filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna situata in via Marche, poco distante dal centro storico. Secondo le prime ricostruzioni intorno alle ore 12 due persone con il volto coperto sono entrate all’interno della banca dove in qual momento non erano presenti clienti. I malviventi avrebbero poi bloccato due donne dipendenti della filiale utilizzando delle fascette da elettricista per riuscire a prelevare una somma i denaro (secondo le prime indiscrezioni la cifra prelevata si aggirerebbe intorno ai 5mila euro) e darsela e gambe prima dell’arrivo dei Carabinieri. Toccherà ora agli inquirenti risalire all’identità dei due rapinatori, probabilmente ripresi dal sistema di videosorveglianza della banca. Le due dipendenti sono state liberate poco dopo la fuga dei ladri da una cliente.