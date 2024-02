Primo caso di peste suina africana in regione, Mazzotti (Polizia Provincia): Nel ravennate controlli intensificati

E stato registrato il primo caso di peste suina africana in un cinghiale morto nel Parmense. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna attualmente non ci sono casi di peste suina africana e come conferma la comandante della Polizia Provinciale di Ravenna, Lorenza Mazzotti, i controlli sono aumentati in tutto il territorio da poter tenere sotto controllo la popolazione dei cinghiali, che purtroppo cresce sempre di più.