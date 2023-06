Presentata alla Galleria Pallavicini 22 la tessera Asppi. Una proposta di Asppi Ravenna che verrà presentata alla Direzione Nazionale di ottobre.

L’opera, realizzata da Dis-Ordine, l’Associazione di mosaicisti diretta dal professor Marcello Landi. L’opera che rappresenta il “Palatium teodoriciano” presente in Sant’Apollinare Nuovo con, sullo sfondo, i monumenti della Ravenna dei goti. Dopo i saluti dei Claudia Agrioli, gentile ospite e presidente di Galleria Pallavicini22, sono intervenuti il presidente provinciale Roberto Scaini che ha sottolineato come la tessera sarà distribuita ad oltre 60mila famiglie di iscritti all’Associazione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, un invito a visitare l’antica capitale dell’impero d’occidente. Marcello Landi ha dato informazioni sulla lunga vita del mosaico che ha visto, nei primi tempi, vistosi rimaneggiamenti per cancellarne i richiami alla religione ariana, “Ma il fantasma di Re Teodorico è ancora lì, dietro la tenda centrale in oro”, ha assicurato Landi.

Infine l’on. Alfredo Zagatti ha evidenziato come Asppi sia impegnata in una difficile battaglia sindacale sulla piccola proprietà immobiliare ed in particolare in Romagna che ha visto molte case andare sott’acqua.

L’opera sarà esposta nella sede Asppi di viale Galilei 81 e non mancherà, presto, un particolare riconoscimento alle autrici: Irina e Clarissa nella sede dell’Associazione.