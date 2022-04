Domani sera il primo atto al Bubani per gara 1 contro Broni (palla a due ore 20:30).

Conclusa la stagione regolare all’undicesimo posto, dopo un girone di ritorno in rimonta, l’E-Work è pronta ad affrontare il primo turno dei playout contro Broni (serie al meglio delle tre).

Serviranno due vittorie alle bianconere per passare il primo turno e salvarsi nella massima categoria. Un turno che avrà nel fattore campo un vero e proprio sesto uomo.

Le parole di coach Ballardini: “Affrontare queste partite con la massima calma possibile, come se fossero partite di campionato. Sono partite che hanno una carica di ansia, di nervosismi, hanno più peso specifico rispetto alle altre. Per questo dobbiamo riuscire a togliere questo peso dalla partita pensando al nostro gioco e a farlo nel migliore dei modi.

Sarà una serie difficile, in campi difficili , dove il canestro sembrerà stretto come un cestino.

Non sarà facile a livello psicologico ma rimane sempre una partita di pallacanestro.

Non chiedo alle mie ragazze di far bene personalmente ma di fare qualsiasi cosa per la squadra.

Il fattore campo è una chiave e si vedranno campi caldi da Faenza a Broni. Sono atmosfere che adoro, la gente e la città ti spingono e sono uno davvero spot per la pallacanestro femminile italiana. Personalmente mi mancano queste sfida da giocatrice ma non vedo l’ora di viverle per la prima volta da allenatrice.

Faenza ha dato lezioni di pubblico e di tifo a tutta Italia, vorrei rivedere il Bubani pieno con tutta la città che ti motiva a raggiungere il nostro obiettivo.”

Palla a due ore 20:30, biglietteria del Bubani aperta dalle 19. Diretta su LBF TV, dirigono i signori Pellicani, Spessot e Castellaneta.