Una settantenne mentre stava percorrendo la via Sottofiume a Boncellino per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri di Bagnacavallo, ha perso il controllo della propria auto una Hyundai uscendo di strada e finendo la corsa su una recinzione di una abitazione. Erano circa le 17,00, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, e visto le gravi ferite riportate hanno deciso il trasporto con l’elicottero al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto intervenuti anche i Vigili del Fuoco.