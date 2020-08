“Dopo 5 anni che la propongo, finalmente, il PD si accorge che Faenza necessita di una circonvallazione a valle per sgravare il traffico nel centro città” – sono le parole del capogruppo in consiglio comunale a Faenza della Lega, Gabriele Padovani.

La circonvallazione a valle della città che dall’innesto con via Reda possa unire l’area industriale-artigianale della città, nei pressi del casello è per Faenza l’infrastruttura principale da mettere come primo punto del programma.

“Sono solo evanescenti promesse elettorali per trovare consenso” – dice il capogruppo Lega – La Lega aveva già fatto uno studio di fattibilità con costi e benefici ed è disponibile a riproporlo, ma che non si dica che è un’idea nuova e di sinistra! Sarei felice per Faenza, ma chiedo che ne venga attribuita l’idea e la paternità! – aggiunge Padovani – e che non si dica che ora ci sono le disponibilità economiche per farla! Si poteva progettare già nel 2015 ed oggi era già funzionale!”