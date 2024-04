Sabato 13 aprile dalle 9.30 alle 11.30 il Podere OrtInsieme di Russi propone un evento molto speciale: la raccolta di erbe spontanee buone per la salute e buone da mangiare, insieme all’esperto erborista Matteo Casella.

L’iniziativa, dal titolo Herba Salus, si divide in tre momenti: la Caccia alle erbe spontanee nei campi del Podere Ortinsieme, durante la quale i partecipanti impareranno a riconoscere la flora selvatica della zona, ri-scoprendone gli usi fitoterapici e culinari; la costruzione di un erbario, che faciliterà la memorizzazione delle diverse tipologie di erbe spontanee e servirà come punto di riferimento per poterle raccogliere in autonomia e sicurezza; la merenda di fine passeggiata, preparata dal Podere Ortinsieme.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione. Per info sui costi e per prenotarsi: 349 9128410 – accoglienza@coopmulino.it

Il Podere OrtInsieme si trova a Russi in via Provinciale Molinaccio 30. È un progetto di agricoltura sociale e di cohousing della cooperativa La Pieve. Nella casa del Podere vengono ospitate persone in situazione di criticità abitativa, che oltre a un domicilio trovano la possibilità di lavorare negli orti del Podere, sviluppando competenze nel campo dell’agricoltura biologica.