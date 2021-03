Omicidio di Ilenia Fabbri, il dubbio degli investigatori: altre persone a conoscenza del piano ?

Nella giornata di ieri gli avvocati di Claudio Nanni, Guido Maffuccini e Delia Fornaro, sono andati a trovare in carcere l’ex marito di Ilenia Fabbri, accusato di aver ordito un piano per uccidere la donna, affidando l’omicidio all’amico Pierluigi Barbieri, anch’egli in carcere da mercoledì mattina.

È stato il primo incontro fra legali e assistito, ma all’uscita Maffuccini e Fornarno hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Le faranno, forse, solamente dopo il primo interrogatorio dei due arrestati che si terrà non prima di lunedì. Barbieri sarà difeso dall’avvocato Maria Grazia Zama. Nel frattempo si fa sempre più strada l’ipotesi che la somma con la quale Nanni avrebbe ingaggiato Barbieri commissionandogli l’omicidio di Ilenia sia molto bassa: qualche migliaio di euro. Al momento dell’arresto, in casa di Barbieri sono stati trovati poco più di 2 mila euro in contanti.