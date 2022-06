Omaggio a Cesar Franck è il titolo del secondo concerto della rassegna musicale estiva “In Tempo”, previsto per mercoledì 29 giugno alle 21, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Le musiche proposte comprenderanno brani di Cesar Franck, Guido Guerrini e Marco Enrico Bossi. Ad esibirsi, Roberto Noferini al violino e Denis Zardi al pianoforte. Il concerto sarà anticipato da un preludio poetico della poetessa Giorgia Monti.

Il biglietto per il concerto ha un costo di 7 euro ed è acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20, salvo esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@micfaenza.org oppure telefonando allo 0546-697311 il lunedì e il sabato dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18. È ancora possibile acquistare l’abbonamento ai rimanenti 12 spettacoli, al prezzo di 45 euro.

Il prossimo concerto, dal titolo À l’ordinaire et à l’excentrique, è in programma per mercoledì 6 luglio alle 21, al Mic di Faenza. Sul palco salirà il duo pianistico formato da Martina Drudi e Annalisa Mannarini.

La rassegna musicale “In Tempo”, giunta quest’anno all’undicesima edizione, è diretta da Donato D’Antonio e rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico alla nuova stagione del Teatro Masini Musica. È organizzata dalla scuola di musica Sarti di Faenza, in collaborazione con il Comune, Faventia Sales, Emilia Romagna Festival, Lions Club Faenza Host, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, Independent Poetry, Unione della Romagna Faentina, Hera, Museo Internazionale delle Ceramiche e Museo Carlo Zauli.