Nuovo cd di Pape Gurioli dedicato alle donne per contrastare la violenza contro le donne

Un nuovo cd di Pape Gurioli dedicato alle donne, in uscita in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma lunedì 25 novembre. “Cinto-Frammenti di Piani” il titolo della compilation caratterizzata da 15 brani inediti, un lavoro che s’intreccia con la ricerca di Silva Gurioli, la sorella di Pape, sulla vita del padre, racchiusa in un omonimo libro. Cinto, il padre di Pape Gurioli, era anche lui pianista e scomparve quando i figli erano ancora giovani. 15 brani prodotti dalle edizioni musicali faentine Galletti-Boston, intitolati e ispirati alle donne della vita di Pape Gurioli: la madre, la figlia, la moglie, l’amante, la sorella, la gatta