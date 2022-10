Nuovi primari per l’ospedale in Radiologia, Chirurgia e Pronto Soccorso

Tre nuovi primari all’ospedale di Faenza. Si tratta del dottor Davide Cavaliere, nuovo direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale, della dottoressa Francesca Coppola, alla guida di Radiologia, e del dottor Gabriele Farina, a capo del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza, reparto che l’aveva visto operare ad inizio carriera. In tutti e tre i reparti verranno messe in atto strategie per ridurre le attese o le liste d’attesa.

Radiologia, ad esempio, ha già avviato un team specializzato sulla piccola traumatologia che coinvolge anche i medici di famiglia.

La Chirurgia, grazie anche all’avanzata dotazione tecnica e all’importante tradizione, avvierà percorsi multidisciplinari per prese in carico più veloci e ha smaltito le lunghe liste formatesi con la pandemia.

Il Pronto Soccorso, al quale manca il 20% dei medici in servizio, ma nonostante questo è il pronto soccorso della Romagna meno in sofferenza per la carenza di personale, elaborerà percorsi alternativi, in particolare con i pazienti cronici e nelle strutture residenziali.

Con queste ultime, si esauriscono le nomine di direttori nei reparti faentini