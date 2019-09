Nuova Tac all’ospedale di Faenza: più veloce e qualità migliore. Nuovi ecografi in tutti gli ospedali

Nuova Tac per l’ospedale di Faenza che si dota così di un tomografo 128 strati più veloce nell’esecuzione degli esami e con una qualità diagnostica superiore. 500 mila euro l’investimento da parte dell’Ausl Romagna per il nuovo macchinario che si affianca alla nuova risonanza magnetica inaugurata l’anno scorso. La nuova tac verrà utilizzata per applicazioni in diversi campi: neurologico, oncologico e total body, inoltre consentirà esami più sicuri e precisi per i pazienti con protesi metalliche. La Tac non è l’unica novità, sono infatti stati acquistati 7 nuovi ecografi per i tre ospedali della provincia: 3 saranno in dotazione a Ravenna, 2 a Lugo e 2 a Faenza.