La seconda giornata del NOAM Film Festival di Faenza, che si svolgerà al Cinema Europa giovedì 2 marzo, vedrà anche la proiezione dei primi due film in concorso.

Si parte alle 14.30 con la proiezione di Exposing Muybridge di Marc Shaffer, appuntamento realizzato in collaborazione con la Fototeca Manfrediana. La pellicola propone il ritratto ricco e approfondito di un personaggio fondamentale per l’evoluzione dell’immagine in movimento: il fotografo britannico Eadweard Muybridge. Alle 17 il primo film in concorso, dal Canada Skinamarink di Kyle Edward Ball. Realizzato con un budget di soli 15mila euro e diventato virale con un leak illegale, il film immerge gli spettatori negli abissi della psiche infantile. Alle 20.30 speech dal titolo “Dagli Stati Uniti all’Europa: la rivoluzione dei social” con l’ospite Francesco Oggiano di WillIta, moderato da Mattia Rizzi. Si parlerà della comunicazione digitale in Canada e in Usa e dell’influenza che questa ha avuto sul panorama italiano. La giornata si concluderà, alle 21.30, con la proiezione del secondo film in concorso: lo statunitense Sanctuary di Zachary Wigon. Hal, ricco uomo d’affari, decide di interrompere i legami con Rebecca, escort elegante, che conosce ogni suo segreto e perversione. Il racconto sofisticato e complesso, si svilupperà in un gioco al massacro senza attimi di tregua. Presenta il film il direttore artistico del NOAM, Andrea Valmori.

Cambio di location per gli appuntamenti di venerdì 3 marzo, che saranno ospitati al Cinema Sarti. La giornata si apre alle 14.30 con il terzo film in concorso, il messicano Huesera di Michelle Garza Cervera. Dopo aver scoperto di essere incinta, Valeria deve fare i conti con una felicità apparente. Body horror messicano che svela il lato oscuro della maternità. Alle 17 altro film in concorso: dagli USA, Please Baby Please di Amanda Kramer. A seguito di un evento sconvolgente, nella New York degli anni Cinquanta, una coppia di giovani sposi decide di vivere diversamente la sessualità. Alle 20.30 l’evento speciale realizzato con Strade Blu: The Gilgamesh tales – il racconto di Gilgames. Racconto multidisciplinare realizzato dall’artista faentino Heriz Bhodi Anam nel 2008 attingendo al mito di Gilgameš. Il progetto è arricchito dalle sonorizzazioni dal vivo di Don Antonio Gramentieri. Alle 21.30 altro film a stelle e strisce in concorso: The Integrity of Joseph Chambers, di Robert Machoian. Spaventato dall’ipotesi di un’apocalisse, Joe impugna il fucile e impara a cacciare in modo da poter provvedere alla sopravvivenza della sua famiglia. Ignaro, però, del tormentoso destino che lo aspetta. Presenta il film Andrea Chimento. La serata si concluderà al Clan Destino con il NOAM Party (ingresso gratuito).