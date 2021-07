Il Tennis Club Faenza annuncia la conferma della partnership con Mokador, azienda di torrefazione e produzione di macchine da caffè per bar, ristoranti, uffici e famiglie. «Sono fiero che Mokador abbia ben intercettato i vantaggi in termini di visibilità del marchio che il nostro circolo può offrire – dichiara Giancarlo Sabbatani, Presidente del Tennis Club Faenza – Questa partnership va oltre la buona relazione che perdura da anni, e che sempre di più sarà incentrata sull’effettiva capacità di comunicare alle migliaia di persone che usufruiscono dei servizi del Tennis Club in ambito sportivo, sociale e culturale».

«Sono orgoglioso di associare il brand Mokador al Tennis Club Faenza, un circolo che funge da modello ben oltre l’ambito locale e regionale – aggiunge Matteo Castellari, presidente di Mokador – Siamo pertanto felici di affiancare sia le attività sportive che le iniziative organizzate dal circolo, supportandolo nel suo ambizioso programma di sviluppo».