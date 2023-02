Da martedì 21 a lunedì 27 febbraio, dalle 7 alle 18, il tratto di via Celle compreso tra la via Emilia e via Ospitalacci sarà interessato da un intervento di manutenzione e rifacimento del manto stradale. Per consentire i lavori verranno apportate modifiche alla viabilità in diversi momenti.

Martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, via Celle sarà chiusa, tranne per i residenti e per i mezzi di soccorso, tra la strada provinciale 66 ‘Celle-Ospitalacci’ fino a via Sant’Orsola. Mercoledì 22, chiusura di via Celle (anche in questo caso ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso) da via Sant’Orsola alla via Emilia Ponente. Venerdì 27, chiusura di via Celle tra via Sant’Orsola fino alla via Emilia Ponente eccetto per i residenti, per i mezzi di soccorso e per chi è diretto verso le attività che si trovano nel tratto interessato dai lavori.

Le modifiche alla viabilità, per le quali è stata adottata una ordinanza specifica, saranno indicate direttamente sul posto con la segnaletica temporanea di cantiere. Le tempistiche dei lavori potrebbero subire variazioni in funzione di condizioni meteo sfavorevoli.