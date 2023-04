In occasione della presenza del Luna Park, mercoledì 26 aprile, i banchi del mercato che normalmente si trovano in piazza Garibaldi e in piazza 1° maggio si spostano in via Foro Boario.

Su via Foro Boario sarà quindi in vigore il divieto di sosta con rimozione, nel tratto compreso tra via Mentana e via Brignani, dalle ore 5 alle ore 15.