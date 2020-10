Sono tutti negativi i 31 tamponi svolti a Massa Lombarda dopo la scoperta di un caso di positività al Coronavirus in ambito scolastico. Si tratta dei piccoli allievi, e dei rispettivi familiari, della scuola primaria “Quadri” . Dopo i casi di positività, il Dipartimento di Sanità Pubblica aveva attivato il protocollo di isolamento per i bambini, il personale docente e ausiliario della sezione interessata.

Un altro caso di positività aveva messo in allarme anche la scuola materna “Pueris Sacrum”, ma in questo caso il virus è stato contratto in ambito familiare

Nel frattempo l’Unità Operativa di Pediatria di comunità aveva effettuato il sopralluogo dei locali scolastici e ha constatato il rispetto dei protocolli per contrastare la diffusione dell’infezione.

Negativi anche i tamponi prescritti a seguito del secondo caso