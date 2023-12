L’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda prosegue con determinazione il suo impegno per la sicurezza e l’abbellimento del verde urbano. Un investimento significativo di 37mila euro è stato destinato quest’anno alla manutenzione e alla sicurezza degli spazi verdi, un’azione fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente cittadino.

Nel cuore del progetto, il tratto del Canale dei Mulini, situato tra via Risorgimento e via Imola e adiacente al centro storico, è stato oggetto di un intervento specializzato. Una ditta esperta ha eseguito lavori di potatura in quota su 128 alberi di grande dimensione, impiegando tecniche avanzate e sicure per la gestione degli alberi urbani.

L’attenzione si è rivolta anche alla sicurezza, con l’abbattimento di alcuni alberi ritenuti pericolosi per le abitazioni limitrofe, soprattutto in considerazione degli eventi atmosferici sempre più intensi. Questi alberi saranno sostituiti con nuove piantumazioni, in linea con l’impegno dell’amministrazione verso il rinnovamento e l’incremento del verde pubblico.

L’operazione ha incluso anche la pulizia e il ripristino delle sponde e del fondo del tratto di canale coinvolto, garantendo così una manutenzione completa e accurata.

Il sindaco Daniele Bassi sottolinea l’importanza di queste azioni: “Si tratta di una scelta doverosa che ribadisce la nostra costante attenzione alla riqualificazione del nostro prezioso verde pubblico. Ancora una volta, l’eccellente lavoro del nostro ufficio tecnico, animato da passione e competenza, ha dimostrato di essere un elemento cruciale nella realizzazione di questi progetti.”

Con queste iniziative, l’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda conferma il suo impegno costante nella cura e nel miglioramento della qualità della vita urbana, puntando sulla sicurezza e sulla bellezza del proprio ambiente cittadino.