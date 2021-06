Mangimi ecosostenibili per pesci: l’idea d’impresa vince Scoop, il progetto per insegnare la cooperazione a scuola

Una cooperativa in grado di produrre mangimi ecologicamente sostenibili per pesci. È questa l’idea vittoriosa del progetto “Scoop – Cooperiamo si impara”, il progetto di educazione cooperativa che Confcooperative Romagna promuove ogni anno nelle scuole superiori romagnole. 19 i progetti imprenditoriali ideati quest’anno durante una lunga attività da dicembre a maggio che si è alternata fra attività a distanza e incontri in presenza. 236 in tutto gli studenti coinvolti. A vincere con il progetto Entomangimi sono stati cinque studenti della 4^B dell’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi-Da Vinci” di Cesena. Per tutti loro un tablet, per la scuola 800 euro per finanziare l’attività didattica.

Seconde classificate sono state quattro studentesse della 3^B dell’Istituto Molari di Sant’Arcangelo di Romagna che hanno ideato una cooperativa legata al mondo del turismo, in grado anche di aggiudicarsi il premio per aver incarnato al meglio i valori cooperativi.

Terzi classificati invece cinque studenti della 4^B grafico dell’Istituto Strocchi di Faenza con un progetto contro il cyberbullismo.