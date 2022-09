Continua a guadagnare consensi fra i Luoghi del Cuore del FAI la Salina Camillone che oggi si trova al 29° posto nella classifica a livello nazionale.

L’aggiornamento odierno segnala 2604 voti, un risultato molto ragguardevole. Siamo al secondo risultato parziale. A questo ne seguiranno altri prima del risultato finale, e, poiché la meta è ancora lontana, per migliorare la posizione o quantomeno mantenerla occorreranno comunque altri consensi da parte del pubblico.

Questo importante risultato sta già premiando il grande valore della Salina Camillone sezione all’aperto di MUSA museo del Sale di Cervia, nonché ultimo dei fondi saliferi che componevano le saline di Cervia fino verso la fine degli anni ‘50. La radicale trasformazione dell’area cambiò la strutturazione delle saline. Oggi la Camillone resta come unica testimonianza storica e culturale dell’antico lavoro dei salinari artigiani. È tenuta in vita dai volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara che durante il periodo estivo, oltre a raccogliere il sale come in passato, illustranoai visitatori il lavoro e le tecniche di produzione del prezioso “oro bianco” riconosciuto presidio slow food.

Ai fini di agevolare chi vuole votare il “luogo del cuore” cervese, i moduli per le firme di preferenza sono disponibili presso la Biblioteca Maria Goia, l’Ufficio Stampa del Comune di Cervia, Informagiovani Cervia.