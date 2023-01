Brillante avvio d’anno dell’Under 19 (Juniores) di Nicola Cavina che supera 3-2 al “Bruno Neri” in rimonta l’ostico San Pietro in Vincoli. La squadra biancoverde ospite, passata in vantaggio, è stata raggiunta da una prodezza in mischia di Savorani. Nuovo vantaggio dei ravennati a venti minuti dalla fine, ma i ragazzi di Cavina hanno spinto sull’acceleratore e, dopo il pareggio di Tuzio con una bella girata al volo sotto porta, si sono buttati all’assalto ottenendo un primo rigore non realizzato da Ceroni che ha mandato il pallone sopra la traversa. In pieno recupero nuovo penalty per un fallo su Bagnolini, rientrante dopo 2 mesi di infortunio: Demarco con sicurezza realizza e il Faenza così consolida il primato in classifica con 4 punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici a 10 gare dalla fine.

Prossimo turno, sabato 21 gennaio (ore 15) a Misano.

La Under 17 (2006)di Alberto Fiorentini perde 2-1 a Bellaria nonostante il gol di Villa. Domenica 22 gennaio (ore 10.30) partita al “Bruno Neri” contro il Real Sala Bolognese.

L’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini inizia il ritorno con un pareggio senza reti 0-0in casa dell’Acli San Luca San Giorgio nel ferrarese.

Domenica 22 gennaio (ore 10.30) derby casalingo al campo San Rocco contro il Forlì.

La Under 15(Giovanissimi 2008) di Alessandro Fabbri pareggia 1-1 con il Ravenna grazie al gol di Collina. Prossima partita il 22 gennaio nel bolognese sul campo del Fossolo 76.

Partite amichevoli: l’Under 14 di Francesco Di Nunzio pareggia 3-3 con il Classe; gli Esordienti 2010 di Navarro sconfitti di misura con il Faventia; gli Esordienti 2011di Ciottoli vincono con il Firenzuola e il Felsina.

I Pulcini 2013 di Edo Drymishi si qualificano alle finali nel torneo di Tozzona dopo aver vinto con Valsanterno, Imolese e Faventia.