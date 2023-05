Durante la LugoRun2023, manifestazione podistica di 21 km e camminata aperta a tutti, il cui utile sarà devoluto ai cittadini colpiti dall’alluvione, segnaliamo la sospensione temporanea della circolazione dalle ore 9.45 alle ore 12.30 circa, per il solo tempo di transito della podistica, nelle strade urbane ed extraurbane di Lugo, fino al termine del transito dei partecipanti e comunque fino a cessate esigenze organizzative.

Le strade sono segnalate sul sito www.lugorun.it e allegate a questa nota.

Le strade e piazze interessate dall’evento sono: PARTENZA Pavaglione di Lugo (Piazza Mazzini), piazza dei Martiri, via della Libertà, via Risorgimento, via Acqualcalda, via di Giù, viale Europa, via Veneto, viale Dante, via Toscana, piazzale Veterani dello Sport, stadio Lugo, piazzale Veterani dello Sport, via Toscana, viale Europa, via Pescantini, attraversamento via Brignani, parco del Loto, via Canale Inferiore Dx, via Ferrari, via Foro Boario, attraversamento via De’ Brozzi, via Circondario Ponente, via Montessori, via Capozzi, via Moruzzi, imbocco Canale dei Mulini, via G. D’Annunzio, via Monti, via Ippolito Nievo, via Collodi, parco delle Lavandaie (ingresso dalla sede Consulta Lugo Ovest), uscita Parco delle Lavandaie su via Villa, via Villa, via Canale Superiore SX, via Balzarina, via Canaletta, via Sammartina, via Villa, SP 21 Provinciale Bagnara, via Fondagnolo, via Cantoncello, via Dei Prati, via Grilli, via Castellazzo, via Zagonara, via Canaletta, attraversamento SP21, via Canaletta, via Sammartina, via Canale Superiore SX, via Villa, via Cento, via Garibaldi , piazza Trisi, Pavaglione di Lugo ARRIVO.