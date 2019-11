Venerdì 22 novembre la sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo ospita alle 17.30 la presentazione del libro di Maria Dell’Anno Se questo è amore. La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima (Edizioni LuoghInteriori, 2019).

Se la violenza non diventa clamorosa non se ne parla: è questo ciò che accade in tv quando troppe realtà di soprusi quotidiani si eclissano dietro alla strumentalizzazione di pochi casi esasperati. Il male non è solo lo schiaffo, la pugnalata o lo strangolamento fino a uccidere; il male è, prima di tutto, la spersonalizzazione, la denigrazione, l’insulto. Ed è da questi atteggiamenti banali che nasce la violenza, non dalla follia omicida. Dialoga con l’autrice Manuela Liverani, avvocata e vicepresidente di Demetra – Donne in aiuto.

Maria Dell’Anno, vive a Lugo ed è laureata in giurisprudenza. Ha dedicato la sua tesi di Master in criminologia alla violenza maschile contro le donne nel contesto della relazione di coppia.

L’incontro fa parte della rassegna di presentazioni di libri “Donne e violenza. Storie a confronto”, dedicata alle donne vittime di violenza. Gli appuntamenti sono promossi dalla biblioteca comunale e dall’associazione Demetra – Donne in aiuto.

L’associazione Demetra-donne in aiuto opera a Lugo dal 2005, dove svolge la propria attività a sostegno delle donne che subiscono maltrattamenti con servizi di accoglienza, consulenze legali e psicologiche, con progetti a supporto della genitorialità e dell’autonomia economica. Demetra fa parte del Coordinamento regionale dei centri antiviolenza e di D.i.Re., la rete nazionale.

Per ulteriori informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it o a demetradonneinaiuto@virgilio.it.