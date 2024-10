Tante iniziative alla biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo anche nella settimana dal 14 al 19 ottobre, tra cui l’appuntamento con ilsilent reading party e un fine settimana dedicato ai giochi da tavolo per adulti e bambini.

Lunedì 14 ottobre alle 15 proseguono le attività dell’associazione Mondo rosa, per un pomeriggio da passare in compagnia chiacchierando e realizzando i tanti progetti a scopo benefico, come le famose pigotte per l’Unicef, oppure lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna.

Mercoledì 16 ottobre 17 secondo appuntamento per ragazzi con «La biblioteca in musica». Anna Brunelli, Matteo Fiumara e Matteo Salerno, docenti della scuola di musica «Fratelli Malerbi» di Lugo, suoneranno strumenti a fiato in un laboratorio aperto a tutti I bambini da 8 a 10 anni. In serata, alle 21 all’oratorio di Sant’Onofrio avrà luogoil primo silent reading party di Lugo: l’innovativo esperimento nato a New York e importato in alcune librerie e biblioteche italiane rappresenta un momento di disconnessione dalla tecnologia e dai supporti digitali. Ai partecipanti sarà chiesto di lasciare all’ingresso il proprio smartphone, per riscoprire il piacere della lettura silenziosa. L’evento è a numero chiuso su prenotazione, contattando la biblioteca allo 0545 299556 o 339 5380983.

Giovedì 17 ottobre alle 17.30 Mauro Maggiorani presenta Le attese (Pendragon, 2024), in dialogo con la direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli. Il libro è ambientato in un territorio di confine, la Valmarecchia, stretto tra gli antichi splendori del Montefeltro e l’industria turistica di Rimini; e proprio qui la quotidianità fatta di studi e ricerche del bistrattato ispettore archivistico Miro Casadei sarà interrotta da due misteriose sparizioni.

Venerdì 18 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, tornano le lezioni di supporto all’uso delle tecnologie e dei servizi digitaliorganizzate dal punto Digitale facile. Il pomeriggio sarà dedicato all’utilizzo di Spid per accedere al fascicolo sanitario elettronico e alle app IO e Inps. La partecipazione è gratuita su prenotazione (0545 299556 o 339 5380983).

Alle 20.30 ci sarà la prima delle tre game night previste tra ottobre e dicembre. Anche in questa edizione autunnale prosegue la collaborazione tra la biblioteca e Cobblepot Games: nella serata il pubblico potrà scoprire e provare il primo capitolo di un gioco di carte ispirato all’universo dantesco: «Dante Alighieri: Comedia – Inferno». Saranno comunque presenti per chi vuole anche gli altri giochi da tavolo e di società della biblioteca, disponibili anche da prendere in prestito per 15 giorni.

La settimana si chiude sabato 19 ottobre con un doppio appuntamento: alle 10.45 in sala Codazzi sarà presentatoil libro Il tranvai della Bassa Romagna (Pgm, 2024) di Sergio Saggi. L’autore del libro esamina e ripercorre la brevissima vita del tram a vapore che unì tra il 1885 ed il 1886 Lugo, Fusignano e Alfonsine, e che ha comunque lasciato alcune importanti tracce nel territorio.

«A che gioco giochiamo?» è invece la rassegna di gioco che avrà luogo dalle 10 alle 12 alla biblioteca «Giuliano Baioni» diVoltana: bambini e bambine dai 7 anni troveranno le bibliotecarie Cecilia Passanti e Teodorica Angelozzi per trascorrere una mattinata di divertimento con tanti giochi da tavolo.